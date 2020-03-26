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لاعبو بايرن يتدربون من المنزل على طريقة "home office"

تدفع لهم أجورهم وهم في منازلهم بسبب وباء كورونا. نادي بايرن ميونيخ لم يتوقف عن تدريب لاعبيه حتى وهم في منازلهم. إذ يفرض عليهم حصصا تدريبية يومية للحفاظ على لياقتهم البدنية.

في عالم كرة القدم توقفت أندية أوروبية عن إجراء التدريبات اليومية وقبع الجميع في منازلهم، لكن إلى متى؟ فلا أحد يعلم متى نهاية وباء كورونا، وسيكون مشهد اللاعبين وقد زادت أوزانهم، مشهدا سورياليا جدا، لو حدث بعد أشهر، وفق فيديو نشره موقع "فوكوس" الألماني. فريق نادي بايرن ميونيخ وجد طريقته الخاصة في التعاطي مع جائحة كورونا،فقد بدأ مدرب الفريق هانزي فليك بتدريب الفريق عن طريق الكاميرا، كل في منزله على جهاز تدريب رياضي أو دراجة والمدرب ومساعده يراقبان التمارين وأداء اللاعبين من منازلهم، سواء داخل ألمانيا أو خارجها، على طريقة "Cyber-Training".

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أندية أوروبية أخرى قدمت برامج تدريب خاصة للاعبيها خلال فترة مكوثهم في منازلهم، مثلما يفعل نادي ليفربول الإنكليزي. فالمدرب يورغن كلوب قال منذ اسبوع إن الأسبقية لسلامة اللاعبين والصحة. بعض لاعبيه لجأ إلى طرق أخرى، مثل أليكس شامبرلاين الذي يستمتع بوقته مع صديقته عضوة فريق "لتل مكيس" الغنائي بيير ادواردس، في المنزل بالرقص.

كيف ستتعامل الأندية مع توقف الدوريات وهل ستلجأ إلى التكنولوجيا لحل معضلة التدريبات حتى عودة الكرة إلى الملاعب، أسئلة تبقى من دون أجوبة في الوقت الراهن.