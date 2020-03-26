انت الان تتابع أولي هونيس: كورونا فرصة لإعادة ترتيب عالم كرة قدم جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المدير السابق لبايرن ميونيخ أولي هونيس

من كان يتوقع أن تتوقف الكرة عن الدحرجة وتخلو الملاعب ويتلاشى صياح المشجعين وجلسات المقاهي أمام شاشات التلفزيون لمتابعة المباريات. كرة القدم، حالها حال كل شيء توقف من حولنا فجأة، والفاعل معروف.

الدوريات متوقفة إلى حين، والخسائر ستظهر جليا بعد رحيل الفيروس عن عالمنا وتوقفه عن إصابة وقتل الناس.الدوري الألماني توقف عند المرحلة الخامسة والعشرين، والقادم مجهول. متى ستنطلق المنافسات من جديد؟ لا أحد يستطيع الإجابة، حتى الرئيس الفخري، والرئيس السابق على مدى عقود لنادي بايرن ميونيخ الألماني أولي هونيس، الجالس في منزله على بحيرة تيغرن جنوب مدينة ميونيخ، يراقب وضع كرة القدم في أزمة وباء كورونا عن كثب.

في لقاء عن طريق الهاتف أجرته معه مجلة كيكر الرياضية الألمانية، قال: "سنرى عالما جديدا لكرة القدم". لكن حول مستقبل بوندسليغا، لم يرغب هونيس في طرح أي توقعات. وحسب رأيه، لن تتضر الأندية كثيرا في حال أقيمت المباريات من دون جمهور، لأن عائدات البث ستعوض نقص المداخيل الهائل المُسجل حاليا.في المقابل، "في حال توقف الدوري حتى أعياد الميلاد"، أي في شهر كانون الأول/ ديسمبر، حينها والحديث لهونيس، "ستكون هناك مشاكل كبيرة". أما عن توقيت عودة المباريات فيقول بوضوح "لا يمكن تحديد عودة المباريات ومن يقول لك أنه يعلم فهو دجّال".

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وداعاً للأرقام الخيالية؟

هونيس المعروف عنه انتقاده للأسعار الخيالية لخدمات اللاعبين، يرى أن الوضع خطير جدا، ويعني به وباء فيروس كورونا، غير أن هذه الجائحة سوف تكون أيضا فرصة لـ "إعادة ترتيب الأوضاع في عالم الكرة". ويوضح هونيس في حواره مع كيكر قائلا: "لا يمكن التحديد، لكن 100 مليون يورو قيمة انتقال لاعب كرة قدم من نادٍ إلى آخر، لا أعتقد أنها ستكون ممكنة في المرحلة القادمة. الأسعار والمداخيل ستقل كثيراً والأمر يشمل كل بلدان العالم ولن تعود إلى كانت عليه" قبل الوباء. ويختم بالقول "سيكون هناك عالم كرة قدم جديد".