شكرا لقرائتكم الصقر أحمد حسن يتعرض لحادث سير .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الصقر أحمد حسن نجم المنتخب الوطنى الأسبق لحادث سير على الطريق بسيارته الخاصة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو خلال اصطدام سيارة الصقر بأحد السيارات على الطريق.

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يشار إلى أن الصقر أحمد حسن أنهى مشواره فى نادى الزمالك بعد الفوز معه ببطولة كأس مصر 2013، ويعد أحمد حسن اللاعب المصرى الوحيد التى أحرز بطولات لكل الأندية التى لعب لها داخل وخارج مصر.

وتوج بالعديد من الألقاب مع الأندية الثلاثة الكبار فى الكرة المصرية، وكذلك الأوروبية، ليكون خير تتويج لمسيرة واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.

وحصل الصقر على العديد من البطولات منها كأس الأمم الأفريقية: 1998، 2006، 2008، 2010، وكأس تركيا: 2006، وبطولة الدورى البلجيكى: 2006-2007، وكأس بلجيكا: 2008، وكأس السوبر البلجيكى: 2007. وبطولة الدورى المصرى الممتاز: 2008-2009، 2009-2010، 2010-2011، وكأس مصر 1997، وكأس السوبر المصرى: 2008، 2010، ودورى أبطال أفريقيا: 2008، وكأس السوبر الأفريقى: