شكرا لقرائتكم الزمالك يحسم عروض الاحترافية لمهاجمه مصطفى محمد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئول نادي الزمالك على بقاء الدولي المصري مصطفى محمد لاعب الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة وعدم التفريط فيه لأي من الأندية الخارجية.

وأغلق النادي الملف في وجه وكيل أعمال اللاعب أحمد يحيي الذي عرض على الزمالك تسويق اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل حاجة الفريق لخدماته خاصة وأنه صغير السن ومازال أمامه الكثير ليقدمه للقلعة البيضاء.

ووفقاً لمصدر مطلع فإن مسئولي النادي عقدوا جلسة مع اللاعب خلال الأيام الماضية عقب التتويج بلقبي كأسي السوبر المصري والإفريقي بضرورة البقاء خلال الفترة المقبلة في صفوف القلعة البيضاء مع وضع مصلحة اللاعب أولوية في الفترة المقبلة حال ما تلقي عرضاً مغرياً.

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وأبلغ المسئولين مصطفى محمد أن بقاءه في النادي لمصلحته خاصة وأن حالة التقشف التي ستنتهجها الأندية في كافة أنحاء العالم ستجعل من عميلة التسويق بالشكل الذي يناسب إمكاناته المالية أمر صعب للغاية في ظل تفشي فيروسي كورونا المستجد.

ويواصل لاعبو الزمالك تواجدهم في العزل الطوعي بعد تجميد كافة الأنشطة الرياضية نتيجة محاربة الدولة لفيروس كورونا المستجد وما نتج عنه من وفيات في كافة أنحاء العالم.

ويقوم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بمتابعة البرنامج الطبي والبدني الموضوع للاعبين خلال فترة الاجازة التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية.