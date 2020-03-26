لجنة الحكام تتقدم باستقالتها للجنة الخماسية بسبب فيروس كورونا

جدة - عمرو شويل

جاء ذلك حتى تتخذ ما تراه مناسبا في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب مواجهة تفشي فيروس كورونا وانعكاسه سلبا على مسابقات كرة القدم.

طالب عدد كبير من الحكام، جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة بالتدخل لحل أزمة مستحقاتهم المتأخرة لدى الجبلاية خاصة وأنهم لم يحصلوا على أي مستحقات منذ بداية الموسم الجارى.

وفاجأ جمال الغندور الحكام بالرد عليهم ، قائلا: " مش وقت الحديث عن المستحقات المتأخرة، خلونا نخلص من فيروس كورونا الأول وبعدين نشوف أزمة المستحقات".

ورفض جمال الغندور ، استلام مستحقات الحكام المتأخرة بعد قررت اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية صرف مستحقات الحكام وفقا للائحة القديمة التى تنص على حصول حكم الساحة على بدل قيمته 3 آلاف جنيه فى المباراة الواحدة، و2250 للحكم المساعد، ورفضت اللجنة اللائحة المالية المقدمة من جمال الغندور رئيس اللجنة.

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وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة ، استقرت على اللائحة المالية الجديدة للحكام، وتم الاتفاق على أن يحصل حكم الفيديو على 5 آلاف جنيه بدلات، بعدما تم تطبيق التقنية في الدوري.

واستقرت اللجنة علي منح حكم الفيديو نفس قيمة بدلات حكم الساحة، والمساعد الخاص بالفيديو نفس قيمة بدلات مساعد حكم الساحة والبالغة 3750 جنيه.

يذكر أنه تم تطبيق تقنية الفيديو في 6 مباريات قبل توقف الدوري، وهي إنبي وطلائع الجيش، والإسماعيلي والجونة، والمقاولون وطلائع الجيش، وإنبي وبيراميدز، والأهلي وسموحة، وطنطا ووادي دجلة، قبل ان يتم ايقاف النشاط الرياضي في مصر للوقاية من انتشار فيروس كورونا.