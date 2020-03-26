شكرا لقرائتكم نائب رئيس الاتفاق يتماثل للشفاء من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح حاتم المسحل، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتفاق، أنه بدأ بالتعافي تدريجيا بعدما أصيب في وقت سابق بفيروس كورونا المستجد. وكان المسحل أعلن في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ونشر حساب نادي الاتفاق الرسمي على "تويتر" مقطعا مرئيا لحاتم المسحل نائب الرئيس، وهو يؤكد زوال جميع أعراض الفيروس وأنه بات قريبا من الشفاء. وتوقفت جميع الأنشطة الرياضية في السعودية بقرار من وزارة الرياضة حتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس كورونا.

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