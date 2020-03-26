شكرا لقرائتكم تضاعف اهتمام ريال مدريد بضم هالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبدي فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اهتماما بضم المهاجم النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لحل المشاكل التهديفية التي يعاني منها الفريق الملكي هذا الموسم، وذلك حسب ما أفاد تقرير صحافي بريطاني يوم الخميس.

وانضم هالاند إلى دورتموند قادماً من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي في يناير الماضي، لكنه أحدث تأثيراً فورياً معه، بتسجيله 12 هدفاً في مبارياته الـ11 الأولى مع الفريق الألماني.

وذكرت صحيفة "إيفينينغ ستاندارد" البريطانية يوم الخميس أن هالاند، 19 عاما، اختار اللعب لدورتموند لاعتقاده بأنه سيكون المكان المثالي لمواصلة تطوره، لكنه أظهر موهبته سريعا وجدارته باللعب لأحد أندية الصفوة بأوروبا، مما أثار اهتمام إدارة الريال لضمه في سوق الانتقالات القادم.

وتعاقد الريال في الصيف الماضي مع الصربي لوكا يوفيتش مهاجم آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 60 مليون يورو، لتعزيز القدرات الهجومية للفريق مع الفرنسي كريم بنزيمه.

كان الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال يعتقد أن يوفيتش، 22 عاما، سيصبح بمثابة "مستقبل" هجوم الفريق الملكي، لكن اللاعب الصربي أحرز هدفين فقط خلال 24 مباراة لعبها مع النادي الإسباني في مختلف المسابقات حتى الآن.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن بنزيمة عانى من تراجع مستواه بشكل واضح منذ فترة أعياد الميلاد (كريسماس)، قبل أن يتوقف النشاط الكروي في إسبانيا حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هالاند، الذي انضم لدورتموند مقابل 20 مليون يورو فقط، لديه شرط جزائي في عقده يسمح له بمغادرة ملعب (سيغنال إيدونا بارك) مقابل 75 مليون يورو، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كان يمكن تفعيل هذا البند صيف العام الحالي أم لا.

وكان مينو رايولا وكيل هالاند قال في تصريحات لصحيفة (ماركا) الإسبانية في وقت سابق إنه يتطلع لنقل أحد لاعبيه للريال هذا الصيف، رغم أنه ربما كان يشير للاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا، الذي يلعب حاليا في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحدث رايولا عن هالاند قائلا "لديه الكثير لتحسين مستواه حتى الآن. سيبقى في دورتموند مادام بحاجة لذلك. صحيح أنه يتطور كلاعب كرة قدم بشكل أسرع مما كنا نعتقد".

وأضاف رايولا "لا أعتقد أن هالاند عندما غادر ريد بول، كان الوقت مناسبًا، ولكن لا أعتقد أنه سيغادر دورتموند هذا الصيف".