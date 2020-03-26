شكرا لقرائتكم كونميبول يساعد الأندية الكبرى في أميركا الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) يوم الخميس، إنه سيساعد الأندية التي تنافس في كأس ليبرتادوريس وكأس سودأمريكانا ماليا بالحصول مقدما على 60 في المئة من مكافآت المشاركة للتغلب على آثار توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولا يزال 76 فريقا من أميركا الجنوبية ينافسون في البطولتين المعادلتين لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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ويحصل كل فريق على مكافآت مقابل التأهل ويرتفع المبلغ كلما تقدم في البطولتين. وقامت بعض الأندية بخفض رواتب موظفيها ويتدرب الكثير من اللاعبين في بيوتهم خلال العزل الذاتي.

وقال أليخاندرو دومنيغيز رئيس اتحاد الكونميبول "هذه الظروف تتطلب ردود فعل سريعة واستثنائية. حصول هذه الأندية على مكافآتها مقدما سيساعدها على تلبية التزاماتها المالية تجاه العاملين والأجهزة الفنية واللاعبين والمتعاقدين".

وتوقف النشاط الكروي في أميركا الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة بسبب تفشي وباء كورونا في القارة. وسيقام نهائي كأس ليبرتادوريس وكأس سودامريكانا في نوفمبر.