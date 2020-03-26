شكرا لقرائتكم ريال مدريد يحول ملعبه إلى مخزن طبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ‬أعلن نادي ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة في البلاد، أن ملعبه سانتياغو برنابيو سيتحول إلى مقر مؤقت لتخزين وتوزيع المعدات الصحية الاستراتيجية في إطار مكافحة إسبانيا لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد إيطاليا في عدد الوفيات جراء الفيروس حيث ارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد إلى أكثر من 4000 وبلغ إجمالي حالات الإصابة أكثر من 56 ألف حالة.

ومن المتوقع تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يوما أخرى مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ريال مدريد في بيان : بفضل التعاون الوثيق بين هذين الكيانين سيكون ملعب سانتياغو برنابيو مكانا مؤهلا لتخزين التبرعات من الإمدادات الصحية الموجهة لمكافحة الجائحة. سيتم تسليم جميع المعدات إلى السلطات الصحية الإسبانية بحيث يمكن استخدامها تحت إشراف الحكومة على النحو الأمثل والأكثر فاعلية خلال حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد. سيوفر النادي للمؤسسات والشركات خاصة ذات الصلة بالرياضة إمكانية إرسال تبرعات مالية أو عينية تطلبها وزارة الصحة.