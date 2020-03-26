سوبر كورة .. رحيل أحمد فتحى يقرب محمد الشناوى من هذا المنصب فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال ملف تجديد أحمد فتحى مع الأهلى يشوبه الغموض خاصة في ظل الأحداث الـحالية التي تعانى منهعا مصر جراء فيروس كورونا الذى تسبب في توقف جميع الفعاليات الرياضية وإغلاق الأندية لمقراتها.

رحيل أحمد فتحى عن جدران القلعة الحمراء يقرب الحارس الدولى محمد الشناوى من منصب فى الأهلي.

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وقرر مسئولو النادي الأهلي تسوية ملف المستحقات القديمة مع أحمد فتحي نجم دفاع الفريق، قبل بدء مفاوضات تجديد عقده الذي ينتهي مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري.

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وحددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحى لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم.