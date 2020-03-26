شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يتعافي من إصابة الكاحل ويؤكد جاهزيته لتدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الأنجولي جيرالدو لاعب الاهلي من تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن مباريات فريقه، حيث حرص جيرالدو على خوض البرنامج خلال فترة الأجازة ليصبح جاهزاً للمشاركة في تدريبات ومباريات فريقه سواء محلياً و افريقيا بعد استئناف النشاط الرياضي المتوقف حالياً بسبب إنتشار فيروس "كورونا".

وتعرض جيرالدو، لإصابة في الكاحل خلال مشاركته في مباراة الإياب أمام صن داونز التي أقيمت على استاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، الأمر الذي نتج عنه تورم قدمه فيما أجرى اللاعب أشعة أثبتت غيابه عن التدريبات لمدة أسبوعين، وتأهل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا، فيما يواجه الزمالك الرجاء المغربي على يتواجه الفائزان من مواجهتي دور النصف النهائي في المباراة النهائية التي تقرر اقامتها في الكاميرون.

على صعيد آخر، حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى، برئاسة محسن صالح، الحادية عشرة ظهر الاثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده، الذى ينتهى مع النادى بنهاية الموسم الجارى، وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بإبلاغ أحمد فتحى ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه.

وينتظر مسئولو النادى الأهلى حسم ملف تجديد أحمد فتحى لاعب الفريق والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى خاصة بعدما تأجلت جلسة التجديد أكثر من مرة، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم هذا الملف حالياً مُستغلين فترة توقف الدورى بسبب انتشار فيروس "كورونا"، ويترقب الجميع فى الشارع الكروى المصرى بصفة عامة وبين جدران الأهلى على وجه الخصوص موقف أحمد فتحي من عقد جلسة الحسم، بعدما تخلّف عن حضور جلستين لتجديد عقده مع الأهلى، الأولى كانت عصر الخميس الماضى بدعوى تواجده خارج القاهرة برفقة أسرته، حيث قال أحمد فتحى لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلى مساء الأربعاء الماضى إنه لن يحضر جلسة الخميس وسيحضر جلسة الأحد بسبب ظروف تواجده خارج القاهرة قبل أن يؤجل اللاعب جلسة الأحد بدعوى إغلاق النادى أبوابه.