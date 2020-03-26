فيديو.. كشرى: على الجميع احترام قرارات الدولة.. وتحية خاصة لرجال الشرطة والجيش والصحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد كشرى نجم الأهلى الأسبق أنه ملتزم بقرارات الدولة بشأن البقاء المنزل عقب موعد الحظر للحفاظ على حياته وحياة أسرته وجيرانه بعد تفشى مرض كورونا خلال الفترة الحالية . واضاف كشرى أنه لابد على الجميع أن يحترم قرارات الدولة فى الوقت الحالى بكل حزم وقوة ، حتى نستطيع أن نتخطى تلك الأزمة ونعبر لبر الأمان . Advertisements ووجه نجم الأهلى الأسبق الشكر لوزارتى الداخلية والدفاع بالإضافة لوزارة الصحة نظرا لما يبذله ضباط الجهتين الأولى والثانية فى الشارع لطمأنة الأهالى ونزع أى أزمة فى الشارع فى الوقت الراهن وعودة الهدوء للمرافق ، وإلزام الجميع بغلق المحلات فى الوقت الذى حددته الدولة . كانت الدولة قد فرضت حظر تجوال على كافة أنحاء البلاد بالأمس بداية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا لوضع ألية من الصرامة على خروج الأهالى من منازلهم منعا للإختلاط فيما بينهم .

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