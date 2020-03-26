شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو ..محمد صلاح يناشد المواطنين بالجلوس فى البيوت ومساعدة الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد محمد صلاح المدير الفنى الأسبق للزمالك جموع الرياضيين والمواطنين بالجلوس فى المنازل أكبر فترة ممكنة للقضاء على فيروس كورونا الذى أصاب العالم فى الوقت الحالى .

وأضاف صلاح أنه لابد من مساعدة الدولة بالشكل الامثل عن طريق اتباع وتنفيذ التعليمات التى قررها مجلس الوزراء بداية الأسبوع الحالى بتطبيق حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحا .

وأشار المدير الفنى الحالى للنجوم أنه يشاهد يوميا مشاهد فى الشوارع غير لائقة ، مؤكدا أنه لابد من أن الحفاظ على أنفسنا باتباع الإرشادات التى تقوم بها الدولة ، مشددا على ضرورة تطيبق قانون الحظر بحذافيره حتى نتخطى تلك الازمة وتعود الحياة إلى مجاريها .

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وأضاف محمد صلاح على أهمية الأخذ فى الاعتبار التعليمات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. وقال محمد صلاح إنه اشترى جميع أنواع مطهرات السيارة والمنزل من أجل التطهير للوقاية من الفيروس المستجد، مطالباً الرياضين وجميع المواطنين بالتزام المنازل وعدم النزول إلا فى حالات الضرورة القصوى.

وأشار صلاح إلى أن تعليق النشاط الرياضى قرار يحترم من أجل سلامة اللاعبين والمواطنين على حد سواء، مبدياً فخره بالوعى الكامل للدولة فى التعامل مع الفيروس.

وأصدرت الاتحادات الرياضية بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم.