شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. النجم الساحلي يوضح للأهلي سبب تأخر مستحقات كوليبالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير صحفية تونسية، عن أن إدارة نادي النجم الساحلي التونسي خاطبت نظيرتها في الأهلي من أحل تفسير سبب عدم الالتزام بسداد مستحقات المهاجم الايفواري سليماني كوليبالي في مواعيدها.

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وكان الأهلي قد أعلن انتهاء أزمة سليماني كوليبالي بعدما رحل الأخير من الأول في مايو 2017 دون علم الأهلي ليقوم مسئولو القلعة الحمراء بتصعيد الأمر للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وحصل الاهلي على حكم بتغريم كوليبالي مليون و400 ألف دولار لكن اللاعب لم يلتزم بتسديد الغرامة طوال الفترة الماضية قبل أن يتدخل نادي النجم الساحلي التونسي لإنهاء الأزمة بعدما تعاقد مع اللاعب الإيفواري قبل عدة أشهر.

وكان النادي الأهلي قد وقع عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار يتم تسديدها للأهلي.

وأرسل النادي الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطاباً يؤكد فيه تسوية الأزمة مع النجم الساحلي من أجل إغلاق هذا الملف لاسيما وأن الاهلي حريص على توطيد علاقته بجميع الأندية العربية.