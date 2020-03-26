شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير زيزو الطبى يحدد مصير عودة روقة للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مصير محمد اشرف روقة لاعب الفريق المعار الي طلائع الجيش الموسم الحالي، وذلك في اطار سياسة النادي في تحديد مصير المعارين سواء بالعودة مرة اخري الي الزمالك او تسويقهم.

وسيتحدد مصير روقة عقب التقرير الطبي الخاص بحالة محمود عبد العزيز زيزو الذي يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف عقب اجراءه جراحة الرباط الصليبي ، وفي حالة عدم عودة زيزو لمستواه الفني والبدني والطبي فان عودة روقة ستكون الحل الأمثل في الموسم المقبل.

من ناحية أخرى، اقترب الزمالك من إنهاء ملف التجديد للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعدما أبدى الطرفان رغبتهما فى استمرار التعاقد لموسم مقبل، خاصة أن المدير الفنى الفرنسى حقق العديد من النجاحات فى وقت قياسى مع الزمالك وآخرها التتويج ببطولتى السوبر الأفريقى والمحلى امام الترجى والأهلى قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ووافق الطرفان على أن تكون مدة العقد الجديدة موسم واحد فقط، على ان يكون هناك شرط جزائى شهرين فى حالة رغبة المدير الفنى فسخ التعاقد، وشهر واحد فى حالة ان يكون فسخ التعاقد من جانب الزمالك لسوء النتائج، ويتبقى فقط قيمة الراتب الشهرى للمدير الفنى هو العائق الوحيد لتجديد التعاقد، حيث يرغب المدير الفنى فى الحصول على راتب بزيادة 20 % عن قيمة الراتب الذى يحصل عليه حاليا وهو 74 الف دولار شهريا، فى حين يتمسك الزمالك بزيادة 10 % عن راتب الموسم الحالي، وسيتم حسم الأمر خلال الساعات المقبلة.