اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يمنح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازة بسبب كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازة بسبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة منح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وساكني الاقاليم إجازة كاملة من الاتحاد بسبب انتشار فيروس كورونا وحفاظا علي صحة الموظفين، على أن يتم عمل روتيشن بين موظفي الجبلاية.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تم  تجديد عمل "روتيشن" لموظفي الجبلاية بمعني تقسيم العمل بين الموظفين بمنح بعضهم راحة اسبوع ثم العمل اسبوع اخر لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي يهدد العالم.

Advertisements

وقررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، تجديد فترة تعليق مسابقة الدورى العام لمدة 14 يوما جديدة، اعتبارا من 31 مارس الجارى وحتى يوم 14 أبريل المقبل وفقا للمستجدات والتعليمات التى وردت من وزارة الصحة ومجلس الوزراء، ومن المقرر أن تعلن اللجنة الخماسية عن القرار بشكل رسمى نهاية الأسبوع الجارى، عقب الاتصالات التى تدور حاليا بين أعضاء اللجنة وكذلك وزير الشباب والرياضة.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يمنح الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إجازة بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا