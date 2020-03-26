الامارات | كيف استقبل الجمهور محمد صلاح بعد غياب أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استقبل الجمهور محمد صلاح بعد غياب أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لأول مرة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد غياب استمر أسبوعين وبالتحديد منذ أن خسر ليفربول أمام أتيلكو مدريد يوم 11 مارس بعدها لتبدأ أزمة العالم والدوري الإنجليزي مع فيروس كورونا المستجد وتتوقف الحياة ويغيب النجم المصري طوال إسبوعين عن الظهور لمتابعيه.

وكان صحف ومواقع قد تحدثت عن الغياب الكبير للاعب المصري على جمهور والقيام بدوره في توعيه محبيه خاصة وأنه يملك قاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، وظهر صلاح اليوم وهو يتدرب بمفرده في منزل وعليك عليها “التدريب في المنزل”.

واستقبل الجمهور ومتابعي اللاعب تغريدة محمد صلاح، استقبالاً حاراً مطالينه بعدم الغياب بهذا الشكل مرة أخرى وقال أحد المغردين: “وحشتنا ياغالي ربنا يخليك لمصر يا صلاح ويحميك من كل شر انت واسرتك كلها انت قلب المصريين انت الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا”، وقال متابعة أخرى للاعب: “ناس ملتهيه تنزل صور الخساره من اتليتيكو وناس منصبه نفسها ولي أمر وتحاسب ليش ما تبرعت وتتسائل عالأساس عندهم علم بكل صغيرة وكبيرة تجري، وناس تكره بدون أي سبب لمجرد خالف تُعرف، أما البعض فبمجرد الاطمئنان عليك بكلمه أو بمثل هذه الصور هي السعادة بعينها، خليك بالبيت ياصلاح الله يحميكم”، وقال أخر: “أهلا بعودتك ياريت صورة كل يوم او يومين، بلاش كل المدة دي”، وقال أخر: “حمد الله على السلامة يا والله العظيم ليك وحشه، بلاش تغيب كده يا محمد”.

وتكررت الرسائل بالآلاف بين جمهور اللاعب منها وجميعها صارت في اتجاه معاتبة اللاعب على غيابه، وطلب البعض من اللاعب الحفاظ على نفسه بالبقاء في المنزل، والترحيب به.