شكرا لقرائتكم خبر

إدواردو وبيتروس ضمن المرشحين لمغادرة الدوري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

وضعت شبكة oGol البرازيلية لاعبي فريقي الهلال والنصر كارلوس إدواردو وبيتروس ماتيوس ضمن 10 لاعبين برازيليين على مستوى دوريات العالم لتسجيل حالات انتقال للدوري البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دون عقود ضخمة بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث تنتهي عقودهم في الصيف المقبل، ويمكن أن تتعاقد معهم الأندية البرازيلية في صفقات انتقال حر لتعزيز الصفوف دون إنفاق مبالغ ضخمة.

وقالت الشبكة البرازيلية إن كارلوس إدورادو لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق مع إدارة الهلال على تجديد عقده، ارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى سانتوس أو إلى نادي جريميو، مشيرة إلى أن إدارة نادي النصر حاولت تجديد عقد بيتروس ماتيوس في الأسابيع الأولى من شهر مارس الحالي، لكن المفاوضات لم تسفر عن اتفاق رسمي بعد.

وشلمت قائمة الـ10 لاعبين البرازيليين المرشحين للعودة للدوري البرازيلي جيمرسون ناسيمنتو الذي غادر أتلتيكو مينيرو في 2016 وانتقل إلى موناكو الفرنسي، ورافائيل كاريوكا لاعب مونتيري المكسيكي، ونيوسيانو دي يسوس الذي يلعب في لودوجوريتس رازجراد البلغاري، ونالدو مدافع إسبانيول الإسباني، بالإضافة إلى الظهير الأيمن لجالطة سراي التركي ماريانو فيريرا، والظهير الأيسر في بوخوم الألماني دانيلو سواريز، وأخيرا جوناثان كورينثيانز لاعب إلتشي الإسباني.