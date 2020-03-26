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لجنة الاحتراف: عقود اللاعبين ورطة ننتظر فيفا لحلها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سليمان الجابري - الدمام

اختلطت أوراق الأندية السعودية نتيجة توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (Covid-19)، وقد يتمدد التأجيل إلى نهاية الموسم أو عدم استكمال الموسم حال استمرار انتشار الوباء.

وفي كل الأحوال ستدخل الأندية في أزمة تجديد عقود اللاعبين المحترفين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الرياضي في 30 مايو المقبل وفقا للبرنامج المعتمد سابقا، خاصة أنه لا توجد بنود في العقود تختص بالظروف القاهرة حتى تمنح الأندية حق تمديد العقود، ما لم يقر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعديلات جديدة أو يفرض قرارات استثنائية.