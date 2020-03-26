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مدرب اللياقة بالهلال: بمقدور لاعبينا خوض 10 مباريات في الأسبوع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله الفراج - الرياض

طلب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، من طاقمه الفني المساعد تقديم تقارير مفصلة عن حالة كل لاعب خلال فترة التوقف القسرية الحالية للنشاط الرياضي جراء جائحة فيروس كورونا، وذلك وفقا للبرنامج المسلم لكل لاعب لتنفيذه في منزله، على أن تعد التقارير عقب زيارات للاعبين في مقار سكنهم بطرق تضمن سلامتهم وسلامة الأطقم المساعدة.

وكان مدرب اللياقة بالفريق، الإيطالي ماتيو سباتافورا امتدح في حوار أجراه معه موقع All asian football، لاعبي الهلال من حيث لياقتهم البدنية، حيث قال «الهلال أحد الفرق التي قمت بتدريبها بأكبر قدر من التنوع من حيث القدرات البدنية، لدينا لاعبون أقوياء قادرون على لعب 10 مباريات في الأسبوع، وآخرون بقوة متفجرة خارجة عن المعيار، هذه هي الصفات التي تسهل العثور على كيمياء داخل الفريق، الهلال حاليا يعد الأكثر اكتمالا في قارة آسيا بأكملها، وهذا يجعل عملنا أكثر إثارة».

من جهة ثانية وضعت إدارة النادي خطة مستقبلية بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول وإدارة الفئات السنية، تهدف إلى إبراز العناصر الشابة في الموسمين المقبلين وتفعيل مخرجات النادي في الفئات السنية في إطار خطة التقليل من التعاقدات المحلية.

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كما وضعت الإدارة خطة مالية لإنشاء المزيد من الملاعب والأكاديميات موزعة على مدينة الرياض.

تعليمات مدرب النصرعلى صعيد آخر، سلطت صحيفة OJOGO البرتغالية الضوء على أساليب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة المكوث بالمنازل جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى المتابعة اليومية التي يقوم بها فيتوريا للاعبين، وذلك من خلال تواصله معهم عبر برنامج الواتس اب وإرسال التعليمات الخاصة بالبرامج التدريبية الفردية خلال فترة العزل الحالية.

دعم مدرب الشبابأما في نادي الشباب، وتماشيا مع المرحلة، تبرع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الإسباني لويس جارسيا بعدد 2000 قناع و1500 جهاز لاختبار الحرارة، لمكافحة فيروس كورونا لمصلحة بلاده إسبانيا التي تعاني أزمة حقيقية من تفشي فيروس كورونا حسب تأكيدات صحيفة Marca الإسبانية.

وكان المدير الفني للشباب حث لاعبيه على مواصلة تدريباتهم المنزلية عبر مقاطع تصويرية بثها لهم من خلال ممارسته للتدريبات من داخل منزله بالرياض.