كورونا يدفع بالأولمبياد لدوامة مشاكل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين
تواجه دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو أزمة تتعلق بعقود الرعاية وتاريخ إقامتها خلال العام المقبل 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وسيلقي تأجيل الأولمبياد بظلاله على عدد من الأحداث في العام المقبل، حيث تواجه الحركة الأولمبية الآن «مهمة تحدي هائلة» لتنظيم الأولمبياد في 2021، حسبما أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.
ويطرح مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون في طوكيو والرياضيون والمشجعون عددا من الاستفسارات والأمور الغامضة والمجهولة في مقدمتها كيفية التغلب على أزمة فيروس كورونا الحالية، والتي جمدت الحياة الرياضية في العالم.
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