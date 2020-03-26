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كورونا يدفع بالأولمبياد لدوامة مشاكل

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يدفع بالأولمبياد لدوامة مشاكل
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- بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ برلين

تواجه دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو أزمة تتعلق بعقود الرعاية وتاريخ إقامتها خلال العام المقبل 2021، بسبب تفشي .

وسيلقي تأجيل الأولمبياد بظلاله على عدد من الأحداث في العام المقبل، حيث تواجه الحركة الأولمبية الآن «مهمة تحدي هائلة» لتنظيم الأولمبياد في 2021، حسبما أكد الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

ويطرح مسؤولو اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمون في طوكيو والرياضيون والمشجعون عددا من الاستفسارات والأمور الغامضة والمجهولة في مقدمتها كيفية التغلب على أزمة فيروس كورونا الحالية، والتي جمدت الحياة في العالم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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