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50 نجما يشاركون في حملة توعوية

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50 نجما يشاركون في حملة توعوية
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- بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب _ جدة

قدمت جمعية اللاعبين القدامى بمنطقة مكة المكرمة رسائل توعوية للمجمتع حول وكيفية العمل على تفاديه والحد من انتشاره بمشاركة نحو 50 شخصا من اللاعبين والفنانين والمسؤولين والإعلاميين من مختلف مدن ومناطق المملكة وخارجها، حيث بث كل منهم رسالة خاصة للوقاية من الفيروس وضرورة اتباع التعليمات.

وأعاد مدير الجمعية اللاعب السابق نصار الظاهري هذا العمل إلى مسؤولية اللاعبين السابقين ونجوم المجتمع نحو مجتمعهم من حيث التوعية، مؤكدا أن ما تم واجب وطني استوجب مشاركة كبيرة من النجوم المؤثرين من لاعبين وفنانيبن ومسؤولين وإعلاميين.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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