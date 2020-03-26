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50 نجما يشاركون في حملة توعوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب _ جدة

قدمت جمعية اللاعبين القدامى بمنطقة مكة المكرمة رسائل توعوية للمجمتع حول فيروس كورونا المستجد وكيفية العمل على تفاديه والحد من انتشاره بمشاركة نحو 50 شخصا من اللاعبين والفنانين والمسؤولين والإعلاميين من مختلف مدن ومناطق المملكة وخارجها، حيث بث كل منهم رسالة خاصة للوقاية من الفيروس وضرورة اتباع التعليمات.

وأعاد مدير الجمعية اللاعب السابق نصار الظاهري هذا العمل إلى مسؤولية اللاعبين السابقين ونجوم المجتمع نحو مجتمعهم من حيث التوعية، مؤكدا أن ما تم واجب وطني استوجب مشاركة كبيرة من النجوم المؤثرين من لاعبين وفنانيبن ومسؤولين وإعلاميين.