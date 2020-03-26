شكرا لقرائتكم خبر

الاتحاد الآسيوي يستعيد ريمونتادا الاتحاد الشهير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استعاد موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مباراة الاتحاد الشهيرة أمام سيونجنام الكوري الجنوبي في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا 2004، بعدما قلب الفريق خسارته في جدة 1 ـ 3 إلى الفوز خارج أرضه 5 - 1.

وقال الموقع إن المباراة الشهيرة ستظل محفورة في ذاكرة الكرة السعودية والآسيوية والعالمية، باعتبارها واحدة من أبرز المباريات التاريخية، حيث كانت القارة الصفراء تستقبل بطولتها الأهم على صعيد الأندية، تحت مسماها الجديد دوري أبطال آسيا، والتي انطلقت عام 2003، بشغف منقطع النظير، واستطاع العين الإماراتي أن يتوج باللقب الأول.

Advertisements

وأضاف «في النسخة الثانية من دوري أبطال آسيا 2004 أبلى الاتحاد بلاء حسنا، وضرب موعدا في المباراة النهائية مع سيونجنام الكوري الجنوبي، وكانت كل المؤشرات تشير إلى تفوق سعودي على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الاتحاديين يوم 24 نوفمبر 2004، وسقط الفريق خاسرا 1-3 وسجل الاتحاد مدافعه رضا تكر».

وتابع «زلزال الثلاثية أطاح بالكرواتي توميسلاف إيفيتش من تدريب الاتحاد، وكلفت الإدارة مواطنه ومساعده دراجان تالاجيتش، وفي أول ديسمبر 2004 كانت التحديات كبيرة، وظن الكثيرون أن المباراة تحصيل حاصل والكأس كورية، إلا أن الاتحاد افتتح التسجيل عند الدقيقة 29 عبر رأسية رضا تكر ثم أضاف حمزة إدريس الهدف الثاني نهاية الشوط الأول، وأضاف الهدف الثالث والرابع محمد نور في الدقيقتين 56 و78، ثم سجل مناف أبوشقير الخامس في الوقت بدل الضائع، ليتوج الاتحاد بأول لقب في أبطال آسيا.

وجاء تغني الاتحاد القاري بالريمونتادا بعدما تباهى نظيره الأوروبي بعودة ليفربول وتوتنهام الإنجليزيين على حساب برشلونة وأياكس في النسخة الماضية.