شكرا لقرائتكم رحيل أحمد فتحى عن الأهلى يقرب الشناوى من هذا المنصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ما زال ملف تجديد أحمد فتحى مع الأهلى يشوبه الغموض خاصة في ظل الأحداث الـحالية التي تعانى منهعا مصر جراء فيروس كورونا الذى تسبب في توقف جميع الفعاليات الرياضية وإغلاق الأندية لمقراتها.

رحيل أحمد فتحى عن جدران القلعة الحمراء يقرب الحارس الدولى محمد الشناوى من تولى شارة القيادة خاصة بعد رحيل شريف إكرامى وحسام عاشور.

5 لاعبين فى الأهلى هم الأحق بخلافة شريف إكرامى وحسام عاشور وحمل شارة قيادة القلعة الحمراء بعد إعلان وحش أفريقيا رحيله عن بيته الذى نشأ وترعرع بين جدرانه ورفض مسئولي الأحمر التجديد لمسمار البطولات حسام عاشور.

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اللاعب الأول سيكون أحمد فتحي الظهير الأيمن والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري ولم يتم تجديده حتى الآن، ثم سيكون بعده وليد سليمان الذي تم لتجديد له موسمين مؤخرا ومن بعد ذلك يأتي في القائمة الحارس محمد الشناوي ومعه المدافعان رامي ربيعة وسعد الدين سمير، حيث أن هذا الخماسي يعد هو الأقدم بالفريق.

لذلك رحيل أحمد فتحى عن الأهلى يجعل وليد سليمان المنافس الوحيد للشناوى على شارة الكابتن خاصة أن الحاوى لم يشارك إلا بديلا في معظم المباريات الأمر الذى يجعل الحارس الدولى يحمل شارة القيادة في الأهلى.