شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : تأجيل الأولمبياد لن يؤثر على إجراء انتخابات الجبلاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو اتحاد الكرة، مصير انتخابات الجبلاية المقبلة، بعد قرار تأجيل أولمبياد طوكيو 2020، التي كانت ستنطلق في شهر يوليو المقبل، قبل أن يتقرر تأجيلها لمدة عام للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكشف مسئولو الجبلاية، عن أن تأجيل الأولمبياد لن يؤثر على إجراء الانتخابات الخاصة باتحاد الكرة، خاصة وأن اللجنة الحالية هى لجنة معينة من الفيفا وليست منتخبة لتكون ملزمة باجراء الانتخابات بعد الأولمبياد، وأوضح مسئولو اللجنة أن الأمر الآن متوقف على انتهاء أزمة فيروس كورونا حتى يستطيع اتحاد الكرة عقد اجتماع الجمعية العمومية لمناقشة مشروع لائحة النظام الأساسي قبل اعتمادها ثم إجراء الانتخابات.

واعترضت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على الأنباء التى أثيرت مؤخراً بشأن عدم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى، فى الانتخابات المقبلة بناءً على توصية من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ما يعنى السماح لعدد كبير من أعضاء المجلس السابق بخوض الانتخابات رغم انطباق بند الـ8 سنوات عليهم .

Advertisements

وأرجعت الجمعية العمومية لأتحاد الكرة سبب اعتراضها لأن البنود الجديدة فى اللائحة هى التى لا يتم تطبيقها بأثر رجعى، أما بند الـ8 سنوات فهو بند موجود فى اللائحة القديمة وليس جديدا، مطالبين اللجنة الخماسية بتطبيقه بأثر ممتد، وهو ما سيتم حسمه فى الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة عقب شهر رمضان المعظم.

وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة قال إنه سيتم اعتماد بند الـ8 سنوات فى لائحة اتحاد الكرة التى يتم إعدادها حالياً، مؤكدا أن هذا البند لا يمنع الرباعى سيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف وعصام عبد الفتاح من عدم الترشح فى الانتخابات المقبلة المقرر لها نهاية العام الجارى 2020.

وأشار مسئول الجبلاية إلى أن الاتحاد الدولى فيفا يطبق البنود الجديدة مع بدء وضعه فى اللائحة، ولا يتم العمل بها بأثر رجعى، وبالتالى فإن بند الـ8 سنين الذى سيتم اعتماده فى اللائحة الجديدة سيتم العمل به بعد إعتماد اللائحة من قبل الجمعية العمومية.. وأخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بتقليص عدد أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل، وهو موعد إنتهاء السنة المالية وفقا للائحة اتحاد الكرة، على أن يكون من حق هذا العدد حضور الجمعية العمومية للجبلاية التى تقام بها الانتخابات لاختيار مجلس جديد.. وأوضح مسئولو اللجنة الخماسية للفيفا أن الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة الجديدة التى ستقام فى شهر يونيو المقبل ستشهد حضور 195 ناديا بعد استبعاد مراكز الشباب، على أن يتم تقليص الجمعية إلى 98 ناديا بعد 30 يونيو المقبل وهو العدد الذى سيكون من حقه التصويت فى الانتخابات المقبلة.