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شكرا لقرائتكم بيراميدز يجذب جماهيره بمسابقة عبر "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص القائمين على الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على جذب انتباه الجماهير من خلال نشر مسابقة عبر الصفحة عبارة عن صورتين و أن يقوم المتابع برصد 5 اختلافات بين الصورتين .
يأتى ذلك تزامنًا مع توقف النشاط الرياضى بعد القرار الذى أصدره اتحاد الكرة لعدم تفشى فيروس كورونا الجديد .
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