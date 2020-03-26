شكرا لقرائتكم بيراميدز يجذب جماهيره بمسابقة عبر "تويتر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص القائمين على الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، على جذب انتباه الجماهير من خلال نشر مسابقة عبر الصفحة عبارة عن صورتين و أن يقوم المتابع برصد 5 اختلافات بين الصورتين .

يأتى ذلك تزامنًا مع توقف النشاط الرياضى بعد القرار الذى أصدره اتحاد الكرة لعدم تفشى فيروس كورونا الجديد .