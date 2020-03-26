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ضحية زيدان مطلوب في أرسنال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري يوم الخميس أن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم يسعى لبذل قصارى الجهد من أجل ضم الكولومبي خاميس رودريغيز لاعب الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت مجلة" فرانس فوتبول" الفرنسية، أن النادي الإنجليزي سيبذل كل ما بوسعه من أجل ضم اللاعب الذي ربما يبحث عن فرصة مشاركة أكبر.

وأشارت صحيفتا "صن" البريطانية و"ماركا" الإسبانية إلى أن أرسنال سيسعى لضم رودريغيز إلى صفوفه بأي ثمن، حيث يرى أن النجم الكولومبي سيعزز القوة الهجومية للفريق.

وكان رودريغيز عاد إلى ريال مدريد قادما من بايرن ميونخ بعد موسمين قضاهما في ألمانيا على سبيل الإعارة، لكنه لم يشارك كثيرا تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الإسباني منذ عودته.

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