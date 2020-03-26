أعضاء ماكلارين يعودون من حجر ملبورن إلى بلادهم

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أعلن فريق ماكلارين المشارك في بطولة العالم للفورمولا واحد، أن أعضاءه الذين تم حجرهم في ملبورن خلال المرحلة الأولى من بطولة العالم لسباقات الفئة الأولى، التي كانت مقررة على حلبة ألبرت بارك وتم إلغاءها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عادوا إلى بلادهم.

وقالت متحدثة باسم الفريق "يسرنا ان نؤكد ان جميع اعضاء الفريق الذين كانوا محتجزين فى ملبورن عادوا الى منازلهم سالمين منذ مساء امس (الاربعاء) كذلك اعضاء الادارة الذين بقوا معهم هناك".

وبقي 16 فردا من الفريق البريطاني في الحجر الصحي لمدة 14 يوما بناء على طلب السلطات الصحية الأسترالية، بعدما أظهرت الفحوصات اصابة احدهم بفيروس "كوفيد-19"، فيما كان 14 منهم على احتكاك مباشر معه، وآخر بسبب ظهور عوارض عليه في نهاية الأسبوع" خلال السباق الأسترالي.

كما بقي ثلاثة من المديرين التنفيذيين في ماكلارين في أستراليا لدعمهم.

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وأعلن الفريق البريطاني فور ظهور الإصابة في صفوفه انسحابه من السباق.

وكان من المقرر ان يشهد موسم 2020 من بطولة العالم للفئة الأولى عددا قياسيا من السباقات يبلغ 22 سباقا ولكن تم تأجيل ستة منها حتى الآن (البحرين وفيتنام والصين وهولندا وإسبانيا وأذربيجان)، فيما ألغي سباقان (أستراليا وموناكو).

وكان الرئيس التنفيذي لسباقات فورمولا واحد تشايس كاري أعلن الإثنين أن برنامج بطولة العالم للفئة الأولى سيتضمن بين 15 و18 سباقا رغم التأجيلات والإلغاءات التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد، دون الإشارة إلى موعد مؤكد للسباق الاول لهذا الموسم.

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