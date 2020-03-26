الاتحاد الايطالي يريد انهاء الموسم ولو في اغسطس

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أكد رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا تصميمه على اكمال الموسم الكروي في دوري الدرجة الاولى وحتى لو انتهى في آب/أغسطس.

وقال غرافينا في تصريح لاذاعة "مارتي" "سنقوم بكل ما في وسعنا لانهاء الدوريات، واذا اضطرينا سنطلب من الاتحاد الاوروبي والاتحاد الدولي تمديد الفترة الى ما بعد 30 حزيران/يونيو واللعب في تموز/يوليو وآب/ أغسطس" اذا لزم الامر.

واضاف "من المبكر التفكير في تاريخ معين، لكن يتوجب علينا ان نحافظ على تفاؤلنا ولا سيما من ناحية صحة الايطاليين وعلى املنا بان ينتهي هذا الوضع باسرع وقت ممكن".

وتعد إيطاليا من أكثر دول العالم تأثرا بفيروس "كوفيد-19" وفرضت السلطات المحلية إجراءات عزل صارمة على السكان شملت إغلاق المحال والأماكن العامة باستثناء متاجر المواد الغذائية والصيدليات، وأوقفت كل النشاط الرياضي حتى الثالث من نيسان/أبريل على الأقل.

وكان غرافينا رد الاسبوع الماضي على سؤال عن تاريخ معاودة الدوري الايطالي فأجاب "نعمل على فرضية الانطلاق مجددا في الثاني من أيار/مايو وإنهاء المسابقات اذا أمكن مع بداية تموز/يوليو، بحال لم نتمكن من ذلك بحلول 30 حزيران/يونيو".

Advertisements

وتابع "في حال استحالة استخدام كل النوافذ (الزمنية) المتاحة كما هو مخطط له، سنعمد الى تغيير صيغة المسابقات".

ونفى غرافينا امكانية الغاء الدوري نفيا قاطعا او منح اللقب لمتصدر الدوري (يوفنتوس) وقال في هذا الصدد"سيؤدي ذلك الى سيناريو بغيض. ساستمر في رفض هذا السيناريو طالما هو ممكن".

ويعقد ممثلون عن الاتحاد الايطالي ورابطة الدوري ونقابة اللاعبين والحكومة اجتماعا الخميس من اجل التطرق الى الحلول المستقبلية.

مواضيع قد تهمك :