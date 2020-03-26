تقرير.. هل تكون "خطة فيفا" ملجأ الأهلي للاحتفاظ برمضان صبحي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

كشفت وسائل الإعلام العالمية، سلسلة من الإجراءات يدرسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في الوقت الحالي ليتم من خلالها تنظيم اللعبة بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وجاء من بين النقاط التي يدرسها الاتحاد الدولي أنه "في حالة تلاحم المواسم ستكون الأولوية إلى الفريق السابق ليكمل اللاعب الموسم معه حتى النهاية، على أن يتم تمديد الإعارة أيضًا بنفس الشكل."

وقد يكون هذا النص في حالة إقراره ملجأ الأهلي من أجل الإبقاء على رمضان صبحي مع الفريق حتى نهاية الموسم المحلي في مصر بدلًا من التقيد بعودته لنادي هدرسفيلد الانجليزي في 30 يونيو القادم.

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وحصل الأهلي على رمضان صبحي من هدرسفيلد على سبيل الإعارة لمدة عام مقابل 1.6 مليون إسترليني وتعرض اللاعب للإصابة في ديسمبر الماضي ولم يشارك منذ ذلك الحين وكان مهددًا بعد اللعب للفريق من جديد في حالة عدم عودة اللعبة قبل 30 يونيو.

وبحسب التقارير المنشورة فإن الاتحاد الدولي سيبدأ في منافشات الإجراءات الجديدة والتعديلات التي سيجريها بشكل مؤقت مع اعتبار الفترة الحالية "قوة قاهرة".

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي 9 مباريات في الدوري ودوري أبطال إفريقيا واستطاع أن يسجل 5 أهداف وصنع اخر.

وتواجد رمضان صبحي في صفوف الأهلي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكن بعد 30 يونيو 2019 لم يتمكن من اللعب للفريق مجددًا إلا بالاتفاق على عقد إعارة جديد.