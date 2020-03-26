تقرير.. هل خان ليفربول مانشستر سيتي بشكواه دولياً بعد مطالبة الأخير بمنح بريميرليج للريدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

رغم توقف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 30 أبريل المُقبل بشكل مبدئي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بريطانيا والعالم، إلا أن ثمة صراع بات على المحك بين بطل الموسمين الماضيين ومتصدر الجدول في الموسم الحالي.

بعد قرار التأجيل الأول للبريميرليج إلى 3 أبريل المُقبل، اجتمعت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز مع الأندية المشاركة في المسابقة لمناقشة مستقبل الموسم بما في ذلك احتمالات الإلغاء.

ممثل مانشستر سيتي في الاجتماع الأول منح صوته لتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم إذا تم إلغاء الموسم نظراً لأنه الفريق المتصدر بفارق كبير.

وأوضحت التقارير وقتها أن ليفربول بحاجة إلى 13 صوت إضافي إلى جانب تصويت مانشستر سيتي في وقت لاحق من أجل التتويج باللقب دون لعب ما تبقى من الموسم.

لكن منذ يومين تعرض مانشستر سيتي لصدمة لم تكن متوقعة من ليفربول حيث تقدم بشكوى ضد مانشستر سيتي مع 7 أندية من أهل النصف الأعلى في جدول ترتيب البريميرليج لدى المحكمة الرياضية.

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شكوى ليفربول وأندية بريميرليج ضد مانشستر سيتي تلخصت في تأكيد منع الفريق السماوي من اللعب أوروبياً خلال فترة الاستئناف على قرار منعه من يويفا، حتى يبتعد رجال جوارديولا عن الموسم المقبل أوروبياً على أقل تقدير.

صحيفة "ديلي إكسبريس" نشرت تقريراً حول تفهم مانشستر سيتي تقدم 7 أندية بشكوى لمنعه من المشاركة أوروبياً من أجل الاستفادة بمقعده في الموسم المقبل، لكن إدارة بطل إنجلترا تشعر بصدمة من موقف ليفربول.

ليفربول لن يستفيد من منع مانشستر سيتي من المشاركة أوروبياً في الموسم المقبل لأنه الفريق الوحيد الذي يتفوق على السماوي في الجدول ويضمن مشاركته في دوري الأبطال دون النظر عن موقف مانشستر سيتي نهائياً.

وتوقعت الصحيفة أن يتسبب موقف ليفربول بشكوى مانشستر سيتي في المحكمة الرياضية في كثير من الصدامات في الفترة المُقبلة بين الناديين المتنافسين على الألقاب المحلية في إنجلترا بشراسة في المواسم الأخيرة.

وفي حالة لجوء رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز من جديد إلى فكرة التصويت لمنح اللقب إلى ليفربول، ربما قد يغير مانشستر سيتي قراره برفض منح اللقب للفريق الأحمر رداً على شكواه في المحكمة الرياضية.