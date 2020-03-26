رئيس بايرن السابق: "كورونا" ستصنع عالماً جديداً لكرة القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

استبعد أولي هونيس الرئيس السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، عودة المنافسات والبطولات سريعا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مؤكدا أن الأمور ستكون مختلفة عند استئناف المسابقات.

وأضاف هونيس في تصريحات لمجلة (كيكر)، اليوم الخميس: "الوضع الحالي خطير، لكنه أيضا فرصة لتغيير الأمور، لا أعتقد أننا سنرى صفقات بقيمة 100 مليون يورو (109 مليون دولار) في المستقبل القريب.

وتابع: "ستنخفض المبالغ المدفوعة في سوق الانتقالات، ولن تصل في العامين أو الأعوام الثلاثة القادمة إلى المستوى الحالي، ستتأثر جميع البلدان في العالم بذلك، وسيكون ذلك العالم الجديد لكرة القدم".

ويشغل هونيس منصب الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونخ، لكنه لازال يتمتع بنفوذ وله صوت مسموع في عالم كرة القدم.

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وبينما تحاول اتحادات كرة القدم حول العالم استئناف مسابقات الدوري بشكل سريع، فإن هونيس يرى أنه لا بديل سوى الصبر.

وقال هونيس "هناك شيء واحد فقط في اللحظة الحالية، يجب أن نكون هادئين حتى نتعرف على عدد الإصابات بكورونا".

وأشاد هونيس بالعمل الذي تقوم به السلطات الألمانية في مقاومتها لتفشي فيروس كورونا.

وفي الوقت الذي تتزايد به عدد الإصابات، يصعب تخيل استئناف بطولة الدوري، غير أنه اعترف بأنه مع عودة المنافسات، حتى مع إقامتها بدون جماهير، بالإضافة إلى عودة الدخل من البث التليفزيوني، فان ذلك سيقلل من الأزمة الجارية.

وتم تعليق منافسات كرة القدم الألمانية حتى 30 أبريل المقبل على الأقل.