تقارير: كبار أوروبا يتصارعون على ضم حارس ميلان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

دخل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في سباق المنافسة على ضم جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفادت تقارير إخبارية اليوم الخميس.

وذكرموقع (كالتشيو ميركاتو) الإيطالي اليوم أن فرانك لامبارد مدرب تشيلسي يستهدف ضم دوناروما لصفوف الفريق اللندني هذا الصيف، لخلافة الإسباني كيبا أريزابالاجا، الذي يرتبط بالرحيل عن قلعة (ستامفورد بريدج) في سوق الانتقالات المقبل.

وأضاف الموقع الإيطالي أنه يتعين على إدارة تشيلسي خوض منافسة شرسة مع الريال وسان جيرمان لخطف دوناروما /21 عاما/، بعدما سبق أن أبدى الفريقان الإسباني والفرنسي اهتمامهما أيضا بالحصول على خدمات الحارس الإيطالي الشاب.

وأشار موقع " كالتشيو ميركاتو" إلى أن إيفان جازيديس المدير التنفيذي لميلان اشترط الحصول على 60 مليون يورو على الأقل نظير الاستغناء عن دوناروما، الذي ينتهي عقده مع الفريق اللومباردي في يونيو 2021.