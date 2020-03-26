بسبب توقف النشاط.. البدري يتنازل عن جزء من مستحقاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تنازل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن 25% من راتبه تماشيًا مع الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد.

وقال اتحاد الكرة في بيان نشره اليوم الخميس: "بناء علي طلب من الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد."

وتابع: "وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بنسبة 25%‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة."

وتوقف النشاط الرياضي داخل مصر بسبب جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالعالم خلال الأسابيع الماضية وتجنبًا لانتشار العدوى بين مزيد من المواطنين المصريين.