رئيس فيرونتينا يكشف عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال روكو كوميسو، رئيس نادي فيرونتينا، إن هناك 12 حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد 19) بين صفوف الفريق الإيطالي.

واجتاح فيروس كورونا جميع أنحاء العالم، وتعد إيطاليا أكثر الدول الأوروبية تضررا بالوباء الذي نتج عنه وفاة ما يقرب من 7 آلاف حالة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "فوتبول إيطاليا"، قال رئيس فيرونتينا: "قبل شهر كنا في جنوة، كنا نلعب ضد فيورنتينا وبعدها كنا سنواجه سامبدوريا".

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وأضاف: "بعد الفوز على سامبدوريا، عدت إلى نيويورك، وكان من المفترض أن أعود إلى إيطاليا ، لكن ذلك لم يكن ممكنا لأن البلاد أصبحت مركزا للفيروس".

وتابع: "لدينا 12 حالة مصابة بالفيروس في فيرونتينا، ستة منهم كانوا أو خرجوا كم المستشفى".

وأتم: "أطلقنا حملة تضامن لجمع الأموال للمستشفيات للمساعدة في شراء المعدات والأقنعة".

جدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي أعلن تعليق المباريات المحلية حتى إشعار آخر.