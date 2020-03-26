اتحاد جدة يبحث عن عروض لمهاجمه الصربي

يبحث نادي اتحاد جدة السعودي عن عروض لمهاجمه الصربي ألكسندر بيزيتش، المعار إلى فريق سيؤول الكوري الجنوبي.
ومن المقرر أن تنتهي فترة الإعارة يونيوالمقبل، على أن يعود اللاعب مجدداً إلى الاتحاد الذي يرتبط بعقد معه حتى الموسم المقبل.
ويسعى النادي السعودي إلى تحقيق أكبر عائد من تسويق اللاعب، سواء عن طريق تجديد إعارته لأي نادي آخر أو بيعه بصفة نهائية قبل انتهاء فترة التعاقد معه، لدعم النادي مادياً خلال تلك الفترة.
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