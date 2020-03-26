أكد أيمن شوقي نجم الأهلي الأسبق، أن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لم يعد يدعم الفريق الأول كما كان في السابق.
وقال شوقي في تصريحات إذاعية "الأهلي كان يملك مهاجمين على مستوى عالي،أحمد بلال وعماد متعب وأسامة حسني، والثلاثي كان من قطاع الناشئين ويملك إمكانيات مميزة".
وأردف "بعد ذلك لم يتمكن قطاع الناشئين من دعم الفريق الأولبمهاجم قوي، وحتى بعد ظهور أحمد ياسر ريان قام الأهلي بإعارته للجونة.
وأوضح "الأهلي يعاني من أزمة في مركز المهاجم، فوليد أزارو رحل بعد تراجع مستواه، ومروان محسن لا يؤدي بالشكل المطلوب، وبالتالي الأهلي بحاجة إلى البحث عن مهاجم في قطاع الناشئين".
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: قطاع الناشئين لا يدعم الفريق الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.