نجم الأهلي السابق: قطاع الناشئين لا يدعم الفريق الأول

أكد أيمن شوقي نجم الأهلي الأسبق، أن قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء لم يعد يدعم الفريق الأول كما كان في السابق.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية "الأهلي كان يملك مهاجمين على مستوى عالي،

أحمد بلال وعماد متعب وأسامة حسني، والثلاثي كان من قطاع الناشئين ويملك إمكانيات مميزة".

وأردف "بعد ذلك لم يتمكن قطاع الناشئين من دعم الفريق الأول

بمهاجم قوي، وحتى بعد ظهور أحمد ياسر ريان قام الأهلي بإعارته للجونة.

وأوضح "الأهلي يعاني من أزمة في مركز المهاجم، فوليد أزارو رحل بعد تراجع مستواه، ومروان محسن لا يؤدي بالشكل المطلوب، وبالتالي الأهلي بحاجة إلى البحث عن مهاجم في قطاع الناشئين".