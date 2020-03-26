صراع إنجليزي لضم جودين

أصبح النجم الأوروجواياني دييجو جودين، مدافع انتر ميلان الإيطالي، محط صراع الأندية الإنجليزية للحصول على خدماته في فترة الانتقالات المقبلة.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطاليأن كل مانشستر يونايتد يسعى للحصول على خدمات جودين على سبيل الإعارة، وتوتنهام يسعى للتعاقد مع المدافع المخضرم لتعويض الرحيل المحتمل لنجمه فيرتونخين.
وأبدى جودين إستعداده للرحيل عن صفوف انتر ميلان، نظراً لعدم الإعتماد عليه بشكل أساسي في المباريات منذ إنتقاله لصفوف النيراتزوري في الصيف الماضي قادمًا من أتلتيكو مدريد.
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