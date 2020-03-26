يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى إبرام صفقة تاريخية مع بوروسيا دورتموند الألماني من أجل الحصول على خدمات اللاعب الشاب جادون سانشو.

وذكرت تقارير إنجليزية، اليوم الخميس، أن اليونايتد خصص قيمة مادية لم تحدث من قبل في تاريخ النادي قدرت بـ 100 مليون جنيه إسترليني.

وفي هذا الصدد أوضحت التقارير، أن اليونايتد خصص رقم 7 للاعب مثل كبار الفريق في السابق، كما أن اللاعب أبدى رغبة في الانضمام إلى اليونايتدأكثر من إسترليني.وفي هذا الصدد أوضحت التقارير، أن اليونايتد خصص رقم 7 للاعب مثل كبار الفريق في السابق، كما أن اللاعب أبدى رغبة في الانضمام إلى اليونايتدأكثر من تشيلسي وليفربول.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستعد لإبرام صفقة تاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.