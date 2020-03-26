يوفنتوس يسعى لخطف دي بيك من ريال مدريد

يسعى يوفنتوس الإيطالي لخطف النجم دوني فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام الهولندي، قبل إنتقاله إلى ريال مدريد الإسباني. وذكرت تقارير صحفية فرنسية ان يوفنتوس بدأ في الاهتمام بضم دي بيك، بعد ان أبدى ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز إعجابه بمستوى اللاعب. دي بيك، بعد ان أبدى ماوريسيو ساري المدير الفني للسيدة العجوز إعجابه بمستوى اللاعب. وأشارت إلى أن اليوفي يسعى للحصول على توقيع دي بيك في حال فشل إنتقاله إلى ريال مدريد. توقيع دي بيك في حال فشل إنتقاله إلى ريال مدريد. وكان ريال مدريد اتفق بالفعل مع أياكس على الحصول على خدمات دي بيك في الصيف المقبل، ولكن الصفقة توقفت بسبب أزمة كورونا التي أدت لتوقف النشاط الرياضي.

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