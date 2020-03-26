برايتون يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

أعلن بول باربر، المدير التنفيذي لفريق برايتون الإنجليزي، إصابة أحد لاعبي الفريق بفيروس كورونا.

قال باربر في تصريحات نشرها موقع سكاي سبورتس أنه بعد إجراء الاختبارات على 3 لاعبين من الفريق، تبين

وجود نتيجة إيجابية، مشدداً أن اللاعب بصحة جيدة الآن.

يذكر أن الكرة الإنجليزية متوقفة في الوقت الحالي، نتيجة لانتشار فيروس كورونا.