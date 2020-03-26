دييجو جودين على أعتاب الرحيل عن إنتر ميلان

بات الأوروجوياني دييجو جودين مدافع فريق إنتر ميلان الإيطالي على مقربة من الرحيل عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت تقارير إيطالية اليوم الخميس، أن إدارة الإنتر لا تمانع في رحيل البلاد بعد أن تلقت عروضاً مناسبة من مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 34 عاما.

يذكر أن جودين، انضم إلى

لا تمانع في رحيل البلاد بعد أن تلقت عروضاً مناسبة من مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، للحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ 34 عاما.يذكر أن جودين، انضم إلى الدوري الإيطالي قادماً من أتليتكومدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أنه منذ قدومه لم يحظي بفرص مشاركة كبيرة تحت قيادة المدير الفني أنطونيو كونتي.

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