مانشستر سيتي مهدد بفقدان دي بروين

ذكرت عدة تقارير صحفية أن البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يرحل عن صفوف الفريق.
وقالت شبكة "سبورتس مول" الإنجليزية أن دي بروين يدرس الرحيل عن صفوف مانشستر سيتي في الموسم المقبل، وذلك في حالة فشل الفريق في الإستئناف المقدمللإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن حرمانه لمدة موسمين من اللعب في دوري أبطال أوروبا.
وكان اليويفا قرر حرمان مانشستر سيتي لمدة موسمين من المشاركة في المسابقات الأوروبية، على خلفية خرق قواعد اللعب الماليالنظيف.
وأشار اليويفا أن السيتي ضلل الإتحاد وتلاعب في التقارير المالية التي تم تقديمها بين 2012 و 2016، بالتلاعب في قوائم الدخل المالية، وهو ما نفاه النادي وقرر الإستئناف على العقوبة لإيقافها.
وأصبح السيتي في حالة فشله في إثبات صحة موقفه لن يتعرض فقط للحرمان من المسابقات الاوروبية، بل سيمتد الأمر إلى رحيل أحد أبرز نجومه دي بروين.
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