الاتحاد الإيطالي: لم نفقد الأمل في استكمال البطولات المحلية

عبر رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن آماله في استكمال المنافسات المحلية التابعة لهذا الموسم عقب انتهاء تداعيات فيروس كورونا في البلاد.

وقال جابرييل جرافينا في تصريحات للإعلام الإيطالي، أنه لم يفقد الأمل في إمكانية استئناف المباريات في الدوري الإيطالي مرة أخرى، قائلاً أنه من الوارد لعب مباريات الموسم في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، عقب عودة الحياة إلى طبيعتها مجدداً في البلاد.

وأضاف، أنه سيحضر الاجتماع مع الحكومة الإيطالية الأسبوع المقبل، وسيتم التطرق إلى هذا الاقتراح على طاولة المناقشات، مشدداً على أن إلغاء الموسم الرياضي في إيطاليا سينجم عنه خسائر كبيرة على الجميع.

كانت السلطات الإيطالية قد اتخذت قراراً بإيقاف الفعاليات مرة أخرى، قائلاً أنه من الوارد لعب مباريات الموسم في شهري يوليو وأغسطس المقبلين، عقب عودة الحياة إلى طبيعتها مجدداً في البلاد.وأضاف، أنه سيحضر الاجتماع مع الحكومة الإيطالية الأسبوع المقبل، وسيتم التطرق إلى هذا الاقتراح على طاولة المناقشات، مشدداً على أن إلغاء الموسم الرياضي في إيطاليا سينجم عنه خسائر كبيرة على الجميع.كانت السلطات الإيطالية قد اتخذت قراراً بإيقاف الفعاليات الرياضية الإيطالية لأجل غير مسمى بعدما أصبحت الدولة الإيطالية هي الأعلى في تسجيل حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا على مستوى العالم.

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