اندية القمة بالمظاليم تستغل أزمة كورونا وتطالب بصعود 6 فرق للممتاز

ارسلت بعض اندية دوري القسم الثاني" الممتاز ب" المتصدرة لمجموعاتها خطابات الى إتحاد الكرة تطالب بتصعيد اول وثاني كل مجموعة من المجموعات الثلاثة الى الدوري الممتاز، نظرا للظروف التي تواجه البلاد حاليا بسبب فيروس كورونا.

وتضغط هذه الاندية لصعود 6 فرق الى الدوري الممتاز والغاء المسابقة عند الجولة 17 .

وقد أثار هذا الطلب ردود فعل غاضبة من الجميع بما فيهم اندية المجموعات الثلاثة والتي تحتل موقعا وسطا في الجدول أو التي تنافس على القمة بدءا من الثالث حتى وسط الجدول.

وابدت معظم الاندية إستيائها من مجرد

التفكير في هذا الطرح لأسباب كثيرة أن هناك من يحاول إستغلال الازمة لصالحة بعيد عن المصلحة العامة، رغم أنه وباء ويتطلب العودة الى تحكيم العقل والضمير في مثل هذه الظروف، خاصة أن من إقترح او طالب بهذا الطرح يعرف أن هناك 5 جولات فقط في كل مجموعة يعنى بخمس أسابيع ..اي شهر تقريبا فقط.

كما ان الفرق بين الأول والرابع في مجموعة مثل "القاهرة "، لايزيد عن 3 نقاط فقط، سيراميكا

كليو باترا 32 والداخلية 31 وبتروجت 29 .

وسوف تنتهي الجولات الخمسة في شهر لحسم اول كل مجموعة للصعود للدوري الممتاز بمعنى انها يمكن ان تقام بعد شهر رمضان لو إستمرت أزمة فيروس كورونا لمدة شهرين.

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لتبدأ المباريات بعد العودة اول يونيه وتنتهي بنهاية الشهر ويتبقى شهران – راحة سلبية- قبل انطلاق الموسم الجديد.

وطالبت الاندية التي تتعرض لظلم في حال تنفيذ هذا الطلب بتوخي مصلحة البلاد وعدم إثارة فتن وقلاقل وتحقيق العدالة خاصة أن دوري القسم الثاني يختلف عن الدوري الممتاز في حال الغاء وتتويج المتصدر لدرع الدوري" الاهلي" في هذا التوقيت نظرا لوجود 16 او 15 جولة متبقية بينما في المجموعات الثلاثة بدوري القسم الثاني 5 جولات فقط..!