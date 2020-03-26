أنباء عن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا “المصري-المغربي” حتى يونيه!

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” لتأجيل مبارتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حتى يونيه، بسبب تفشي فيروس كورونا داخل قارة أفريقيا.

وكان الاتحاد الاتحاد الافريقي لكرة القدم قد حدد في وقت سابق، ان احد ايام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل موعدًا لإقامة مباراة الذهاب بين فريقي “الزمالك والرجاء“، على ملعب ” المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء، بينما تقام مباراة الإياب بالقاهرة على “ستاد القاهرة الدولي“، في يوم 8 او 9 من الشهر ذاته. (التفاصيل)

بينما حدد نفس الموعد، لمباراة “الأهلي والوداد” على ان تقام، مباراة الذهاب على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” بمدينة الدار البيضاء، بينما تقام مباراة الإياب بالقاهرة على “ستاد القاهرة الدولي“. (التفاصيل)

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وصرح المغربي “عبد المنعم باه” السكرتير العام للإتحاد الأفريقي، أن الكاف يحتاج إلى ميعادين في الأجندة الدولية للعب بقية الجولات في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021.

وأشار “عبد المنعم”، إلى ان هناك مقترح بتأجيل مباريات نصف النهائي والنهائي لدوري أبطال أفريقيا، والكونفدرالية إلى يونيه المقبل.