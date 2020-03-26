فيديو جميع أهداف نيمار مع باريس سان جيرمان

لعب النجم البرازيلي “نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور” بين صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى الفترة من 2017 الى 2020، واستطاع التتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وكأس فرنسا مرة، وكأس الرابطة الفرنسية مرة، وكأس الأبطال الفرنسي مرة.
وصلت مشاركات نيمار مع باريس سان جيرمان فى الدوري الى 52 مباراة، سجل خلالهم 47 هدفاً، وتُوج بجائزة أفضل لاعب عن موسم 2017-18.
وسجل نيمار 14 هدفاً مع بارس سان جيرمان فى 17 مباراة بالمنافسات القارية خلال ثلاث مواسم، وفي 3 أكتوبر 2018، سجل نيمار هاتريك في المباراة التي فاز فيها 6–1 أمام النجم الأحمر بلجراد في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وعانى نيمار من إصابة في القدم في أواخر يناير 2019 مما جعله يغيب عن دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد بعد أن قام اليونايتد بإقصاء الفريق الباريسي.
انتقل نيمار الى باريس سان جيرمان بعد ان أُعلن عن فسخ عقده مع برشلونة، مع الشرط الجزائي والذي بلغ 222 مليون يورو، والذي تكلف الفريق الفرنسي بدفعه، ووقع عقدًا ممتد ل 5 سنوات وحمل الرقم 10.
أهداف نيمار مع باريس سان جيرمان..
افضل 15 هدف لنيمار مع باريس..
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