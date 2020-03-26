حسام البدري يقلد نجوم برشلونة ويتنازل عن جزء من راتبه مع منتخب مصر

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان، عن تنازل “حسام البدري” المدير الفني لمنتخب مصر عن 25% من راتبه، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الاتحاد، لتوقف النشاط الرياضي.
وتسبب فيروس كورونا، في توقف النشاط الرياضي داخل مصر، كما فعلت جميع الدول، تجنبًا لانتشار العدوى بشكل أوسع.
وجاء بيان اتحاد الكرة المصري كالتالي: “بناء علي طلب من الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم واستجابة لرغبته المطلقة بتخفيض راتبه، وتماشيًا مع تلك الأحداث الطارئة التي تمر بها البلاد.”
وأكمل: “وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول بنسبة 25% لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.”
ولا تعتبر خطوة البدري هي الأولى من نوعها، فقد سبقه لاعبو فريق “برشلونة“، الذين وافقوا على خفض رواتبهم بعد كارثة كورونا (التفاصيل).
يذكر ان الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد قرر في وقت سابق، إيقاف جميع المباريات الدولية خلال شهر مارس و إبريل للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وتولى “حسام البدري”، مهمة المدير الفني لمنتخب مصر الأول في 19 سبتمبر 2019، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.
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