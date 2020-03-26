فيروس كورونا: كورونا يقضي على والد لاعب لاتسيو السابق!

فَقَدَ “داريو ماركولين” لاعب خط وسط “لاتسيو” السابق، والده “جيانكارلو” البالغ من العمر 75 عامًا، بسبب فيروس كورونا.

وأدرج اسم والد “داريو” الذي يعمل حاليًا في “DAZN” كمعلق، في قائمة ضحايا COVID-19 في مدينة بريشيا الذي وصل عددهم إلى 921، حسب ما أفادت السلطات الصحية.

ولا تتضمن الإحصائيات وفاة الأشخاص الذين لم يتم اجراء الفحص الطبي لهم، ولكن جميع الوفيات قد عانوا من الأعراض المتوافقة مع فيروس كورونا، ورغم ذلك لم يتم عزلهم.

وأفادت صحيفة “كوريري ديلو سبورت”، أن ما يقرب من 100 حالة وفاة حدثت في دور رعاية المسنين في المدينة والمنطقة في الأسابيع الأخيرة.

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وبدأ اللاعب “دايرو ماركولين”، الذي ولد في بريشيا، لومباردي، مسيرته المهنية مع “كريمونيزي”، وتألق معهم، لينتقل إلى صفوف “لاتسيو” في يوليو 1992.

كما لعب في صفوف “كالياري، جنوى ونابولي” في إيطاليا، وانتقل إلى “بلاكبيرن روفرز” في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1999.

وقبل أن يصبح معلقًا لـ DAZN، كان لدى “دايرو ماركولين”، عدة تجارب مع مهمة المدير الفني في أندية “لمودينا وبادوفا وكاتانيا وأفيلينو”.