وثيقة مسربة من الفيفا تكشف انهيار موسم الانتقالات الصيفية القادم

أوضحت وثيقة داخلية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قُدّمت إلى مجموعة عمل خاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، أن العقود الحالية للاعبين والمدربين يجب تمديدها حتى نهاية المواسم المحلية المؤجلة.



كما أوصت الوثيقة السرية -التي اطلعت عليها وكالة رويترز- بالسماح بتغيير مواعيد فترات الانتقال وفقا لتواريخ الموسم الجديد، مما سيضرب موسم الانتقالات الصيفية المقبل ويؤدي لانهيار بعض الصفقات التي تسعى الأندية لإبرامها.



وحثت الوثيقة الأندية واللاعبين على التعاون من أجل إيجاد حلول لدفع الأجور خلال فترات التوقف.



وأحدثت التأجيلات المتتالية للدوريات الأوروبية ومعظم دوريات العالم ارتباكا كبيرا في الموسم الذي قد يمتد لوقت قياسي، في ظل إصرار بعض الاتحادات على استكمال الموسم.



وأوقف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مباريات البريميرليغ حتى 30 أبريل/نيسان المقبل، وستجتمع الأندية الأسبوع المقبل لمناقشة الخطوات التالية، في ظل الرغبة في استكمال الموسم حتى لو دون جمهور، لتقليل خسائر الأندية المالية في حال تم إلغاء باقي المباريات.



المصدر: رويترز

